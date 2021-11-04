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من بينها الإسكندرية.. جونسون يحذر من اختفاء ثلاث مدن ومصر تُعلق

من بينها الإسكندرية.. جونسون يحذر من اختفاء ثلاث مدن ومصر تُعلق
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
حذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني بمؤتمر تغير المناخ الذي انطلق ،الإثنين، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن ارتفاع أربع درجات فقط سيؤدي لغرق ثلاث مدن تحت المياه، وهي: الإسكندرية المصرية، ميامي الأمريكية، والإسكندرية، وشانغهاي الصينية.

وكانت مصر قد أعلنت أمس الأربعاء ،اتخاذ إجراءات لحماية مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد من الغرق، مؤكدة صحة (السيناريوهات) التي تحدث عنها رئيس الوزراء البريطاني بهذا الخصوص وأنها ليست مفاجئة

بدوره، قال محمد عبد العاطي وزير الري المصري في تصريحات له: "إن ما ذكره جونسون ليس مفاجئا لمصر بل تعمل عليه منذ زمن وهناك أماكن في الدلتا (شمال) معرضة للخطر وليست الإسكندرية فقط"، وفق قناة (الجزيرة).

وأشار عبد العاطي إلى أن السيناريوهات التي تحدث عنها جونسون لن تحدث اليوم أو غداً ويمكن أن تقع في عام 2100، مستدركاً: "لكن السيناريوهات واضحة ومرسومة (خطة) مواجهتها من قبل في مصر، وتم عمل إجراءات حماية منها للشواطئ وإنشاء 1450 منشأ لتفادي السيول".

ولفت وزير الري المصري إلى أن إجراءات الحماية شملت أماكن عديدة بمختلف أنحاء البلاد وليس في الإسكندرية فقط ومنذ سنوات ولا تزال مستمرة.

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