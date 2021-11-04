الصالح يشيد بالدعم الالماني لقطاع الحكم المحلي

رام الله - دنيا الوطنأشاد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، بالدعم الألماني المقدم لقطاع الحكم المحلي والذي يستهدف العديد من المجالات الحيوية، وأسهم بشكل فعال ومباشر في دعم جهود الوزارة وسياساتها الرامية لتطوير القطاع والنهوض به، بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجه القطاع وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي وسياساته العنصرية التي يتبعها.و جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم الخميس، مع ممثل جمهورية المانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اوليفر اوفتشا، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير البرامج بيتر وولفورم.و أكد الصالح أهمية الموقف الالماني فيما يتعلق بالعمل في المناطق المسماة "ج"، ودعم تنفيذ المشاريع التطويرية في هذه المناطق، الأمر الذيي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين هناك، وتسهيل وصول الخدمات الأساسية لهم مما سيعزز من صمودهم وثباتهم في أراضيهم.و دعا الصالح المانيا لممارسة المزيد من الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحثهم على على عدم وضع العراقيل أمام المصادقة على المخططات الهيكلية للعديد من التجمعات الفلسطينية وخاصة المناطق المسماة "ج"، إضافة إلى مساعدة الوزارة في اعداد المخططات الهيكلية، ودعم تنفيذ المشاريع الحيوية والتطويرية.و بدوره، أعرب اوفتشا عن سعادته باللقاء وبالعمل البناء والإيجابي المشترك بين قيادة الوزارة وطواقمها وطواقم الممثلية الالمانية ومدراء وطواقم البرامج الخاصة بدعم قطاع الحكم المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون البناء سيستمر في المرحلة المقبلة كما وسيتم متابعة القضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء، ومناقشتها لاحقا لتحديد أوجه الدعم ومجالاته وامكانية توسيعه.