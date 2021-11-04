رئيس مجلس الشورى القطري: حريصون على التعاون البرلماني بين فلسطين وقطر

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر رسالة شكر وتقدير من رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، على تهنئته له بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى.وأكد الغانم في رسالته على العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، مشدداً دعمه وحرصه على العلاقات القائمة والارتقاء بالتعاون البرلماني لما فيه من مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين.وكان د. بحر هنأ الغانم بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى القطري في أول انتخابات للمجلس، مشيداً بالدعم القطري والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين.