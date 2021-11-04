مصاب من مخلفات حرب 2014 يناشد الرئيس بإضافة اسمه في مؤسسة الشهداء والجرحى

وجه سعيد شعبان أبو حصيرة المصاب إثر انفجار جسم مشبوه بعد حرب 2014، مناشدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يضاف اسمه في مؤسسة الشهداء والجرحى، ويوفروا له راتب حتى يستطيع توفير قوت أبنائه وعائلته.





وقال المصاب سعيد أبو حصيرة: " إنني كنت أعمل على "عربة يجرها حمار" أجمع الحديد والنحاس من جماعات القمامة وأبيعه، وذهبت إلى مكان ركام برج الإيطالي الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوان 2014، وقمت بجمع الحديد ومن ضمنها كان صاروخ من مخلفات صواريخ الاحتلال بعد الحرب، وانفجر الصاروخ في وجهي، وفقدت بصري وبترت أصابع يدي ورجلي اليمنى وإصابات متفرقة في جسدي".



وأضاف: "أناشد القلوب الرحيمة أن يقفوا بجانبنا وينظروا الينا بعين الرحمة والعطف، حيث أنني لا أستطيع العمل بسبب إصابتي، ولدي سبعة أطفال أريد أن أعيلهم وأوفر لهم قوت يومهم، كما وأنني أسكن في بيت لا يصلح للعيش".



من جانبه، طالب أحمد أبو حصيرة والد المصاب سعيد، الرئيس محمود عباس، أن يرفع اسم ابنه سعيد في مؤسسة الشهداء والجرحى، ويأخذ راتب "الذي هو حق له مثل غيره كي يستطيع توفير قوت أطفاله" على حد قوله.



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رام الله - دنيا الوطن