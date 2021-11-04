مجلس القضاء الأعلى يصدر بياناً بشأن نشر أخبار كاذبة عن أحد القضاة





وقال البيان: "إن المنشورات تضمنت محاولة يائسة لتضليل الرأي العام بأنه تلقى عدة رواتب عن مهام إدارية كان مكلفاً بها بالإضافة إلى وظيفته القضائية".



وأضاف: "أن مجلس القضاء الأعلى وإذ يشيد بكفاءة ونزاهة القاضي الشنار الذي سبق وعمل في عدة مناصب في الإدارة القضائية، فإنه يهيب بعطوفة النائب العام اتخاذ المقتضى القانوني بحق منصات التشويه المتعمد ومن يقف وراءها، ويهيب بالجمهور الكريم استقاء أي معلومة تتعلق بالسلطة القضائية من مصدرها الرسمي ممثلا بالمركز الإعلامي القضائي".



وتابع البيان: "يؤكد مجلس القضاء الأعلى بأن القاضي مهما زادت تكليفاته فإنه لا يتقاضى سوى راتبه".







رام الله - دنيا الوطنأصدر مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، اليوم الخميس، بياناً بشأن نشر صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة عن أسعد الشنار قاضي محكمة بداية رام الله.