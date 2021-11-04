النقل والمواصلات تصدر بياناً حول مستوردي المركبات المستعملة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، بياناً صحفياً خاصاً بمستوردي المركبات المستعملة.وأكدت الوزارة في بيانها الذي نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، أن آخر موعد لتقديم طلبات استيراد المركبات المستعملة المنتجة خلال عام 2018 هو 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لافتة إلى أنه لن يتم استقبال أي معاملة بعد هذا التاريخ بأي حال من الأحوال.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإدخال المركبات المستعملة من إنتاج 2018 عبر الموانئ والمعابر، إلى الأراضي الفلسطينية في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021، مشيرة إلى أنه في حال التأخر عن ذلك يتحمل المستورد المسؤولية الكاملة.