الكويت تحقق في هبوط وإقلاع طائرتين بالوقت ذاته



وقال الطيران المدني في بيان صحفي نشره على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "رداً على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هبوط وإقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي، تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الواقعة"،



وأكد الطيران على محاسبة من يثبت تقصيره، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ومشدداً على أنهم يعملون لتطبيق إجراءات الأمن والسلامة، وفق المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات.



وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد محاولة طائرة الهبوط في مطار الكويت، في نفس مسار طائرة كانت تستعد للإقلاع.



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رام الله - دنيا الوطنشكلت دولة الكويت، اليوم الخميس، لجنة تحقيق في مقطع فيديو متداول، يرصد طائرتين نفذتا في وقت متقارب هبوطاً وإقلاعاً.