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الصحة المصرية تعتمد تطبيق الإلكتروني لإثبات تلقي اللقاح

الصحة المصرية تعتمد تطبيق الإلكتروني لإثبات تلقي اللقاح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة المصري، عن تدشين الوزارة لتطبيق جديد يمكن استخدامه لإثبات تلقي اللقاح.

ووفقا لما نشرته وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال عبد الغفار: "إن التطبيق الجديد والذي أطلق عليه اسم "اطمئن"، هو "وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية، يمكن استخدامه لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا".

لفت الوزير إلى أن (اطمئن) هو "بمثابة جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر".

وعن آليات استعمال التطبيق، قال الوزير المصري: "يتم إدخال بيانات المواطن على التطبيق بعد تحميله، وتتضمن الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقم، كما يتم رفع صورة شخصية، كما يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية "السيلفى"، وبعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح".

وأوضح أن الضغط على أيقونة "مشاركة البيانات" داخل التطبيق، يظهر صورة الفرد الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه، مشيرا إلى أن لون للخلفية هو ما يدل على موقف التطعيم، حيث يمثل اللون الأحمر عدم حصول صاحبه على اللقاح، بينما يؤكد اللون الأصفر حصوله على جرعة أولى فقط، فيما يعني الأخضر، حصوله على الجرعتين.

وعن إمكانية استخدام التطبيق، قال الوزير: "إنه يمكن استخدامه مجانا في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة، عدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح".

ولفت الوزير أيضا إلى إمكانية استخدام التطبيق لأغراض السفر في المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق.

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