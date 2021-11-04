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شاهد: السعودية تدخل (غينيس) بأطول طريق مستقيم في العالم

شاهد: السعودية تدخل (غينيس) بأطول طريق مستقيم في العالم
أطول طريق مستقيم في العالم داخل المملكة العربية السعودية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المملكة العربية السعودية، أطول طريق مستقيم في العالم داخل المملكة، لتدخل في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.

وذكر برنامج (صباح السعودية): "أن أطول طريق مستقيم في العالم والذي يقع في السعودية يبلغ طوله 240 كيلو مترا، وهو طريق خال تماما من الانحناءات، ويطلق عليه اسم الطريق العاشر، ويخترق الصحراء بين مدينة حرض بمحافظة الأحساء، وصولا إلى البطحاء على الحدود مع الإمارات".

يشار إلى أن ثاني أطول طريق مستقيم في العالم يقع في أستراليا، حيث يبلغ طوله 146 كيلومترا، وكان هو الأطول قبل إنشاء الطريق العاشر بالسعودية والذي حطم الرقم القياسي.


 

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