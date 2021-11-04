عائلة نابلسية تعيد أمانة جندي تركي بعد أكثر من 100 عام

براهيم رمضان

أمل جادو

رام الله - دنيا الوطنسلمت عائلة العالول في نابلس، اليوم الخميس، القنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير أمانة كان تركها جندي تركي لديها أيام الحرب العالمية الأولى.وجرت مراسم التسليم في مقر محافظة نابلس، بحضور إمحافظ نابلس، ووكيلة وزارة الخارجية والمغتربين، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والدوائر والمؤسسات الرسمية، وفق وكالة الأبناء الرسمية (وفا).وقال المحافظ رمضان: "في هذا اليوم جاء موعد تسليم الأمانة التي حافظت عليها عائلة فلسطينية لأكثر من مئة عام، ولو مد الزمن أكثر لحافظ عليها الأحفاد".من جهته، قال السفير ديمير: "إن الشعب التركي انفصل عن الشعب الفلسطيني إدارياً منذ مئة عام، لكنه كان حاضراً دائماً معه".وقدم ديمير الشكر لعائلة العالول لاحتفاظها بأمانة الجندي التركي طوال سنوات، مؤكداً على أن هذه الأمانة تعبر عن الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والتركي.وكانت عائلة راغب حلمي العالول احتفظت في خزنة خاصة لأكثر من 100عام بأمانة تركها أحد الجنود، وهي عبارة عن مبلغ مالي.بدوره، قال إسماعيل العالول: "إن جده عمر وأخيه الشهيد مطيع هما من استلما الأمانة من الجندي التركي الذي كان مجنداً بالجيش العثماني"، مضيفاً "أن الأمانة تعود كما تم استلامها من الأجداد، حيث تم الاحتفاظ بها حتى جاء موعد تسليمها اليوم".