دولي

الصحة العالمية: قلقون من ارتفاع وتيرة عدوى فيروس (كورونا) في أوروبا

الصحة العالمية: قلقون من ارتفاع وتيرة عدوى فيروس (كورونا) في أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس (كورونا) في أوروبا "مقلقة جدا"، محذرة من أن المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول شباط/فبراير المقبل.

وقال هانز كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي إن "الوتيرة الحالية لانتقال (كوفيد-19) عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".

وأضاف "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فبراير 2022".

يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يمتد على 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.


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