أبو الرب يلتقي السفير الكويتي في عمان

رام الله - دنيا الوطنأشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب بمواقف دولة الكويت الشقيقة الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على الحقوق والمقدسات الفلسطينية وعلى رأسها القدس والمسجد الأقصى .و جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية ولدى دولة فلسطين في عمان سعادة الدكتور عزيز الديحاني صباح اليوم الخميس , وذلك في مقر السفارة في عمان لبحث أفاق التعاون في مجالات الأوقاف والزكاة وسبل تعزيز العلاقات المشتركة .و نقل ابو الرب خلال اللقاء تحيات دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ، مشددا على ضرورة تقديم الدعم العربي والإسلامي والعالمي للمدينة المقدسة باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مشتركة , وحماية القدس ومقدساتها مسؤولية جميع العرب والمسلمين .و قدم ابو الرب شرحا عن عمل وزارة الأوقاف وبرامجها وخططها مشيرا الى أن مؤسسات الوزارة المختلفة والمنتشرة بجميع محافظات الوطن، استطاعت انجاز العديد من أهدافها وتقديم كل الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدة أبناء شعبنا للتغلب على ظروف الحياة الصعبة .و كما أشاد أبو الرب بالتجربة الكويتية في مجال الأوقاف والزكاة ورؤيتها بمساعدة الفقراء والمحتاجين ، موضحا أن صندوق الزكاة الفلسطيني استفاد من هذه التجربة وأنه بصدد القيام بالعديد من المشاريع المشابهة والتي تم إعداد المخططات والدراسات بخصوصها والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .و من جانبه أعرب السيد الديحاني عن أمله بتحسن الأوضاع الفلسطينية مشيرا إلى أن بلاده على استعداد دائم ومتواصل لتقديم كل الدعم للمؤسسات الفلسطينية حتى تكون قادرة على القيام بواجباتها مؤكدا على ضرورة التعاون والتواصل ما بين البلدين .و حضر اللقاء الأخ الوكيل زياد رجوب مستشار وزير الأوقاف /رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل ابو الحلاوة مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني واحمد عباس مدير عام الشؤون الإدارية والاخ مشعل المطيري من السفارة الكويتية .