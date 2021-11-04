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قناة إسرائيلية: وفد يهودي أمريكي زار السعودية للدفع باتجاه تطبيع العلاقات

قناة إسرائيلية: وفد يهودي أمريكي زار السعودية للدفع باتجاه تطبيع العلاقات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وفدًا يهوديًا من الولايات المتحدة الأمريكية زار المملكة العربية السعودية، بهدف الدفع لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وقالت القناة: "إن وفدًا من 20 رئيسًا للجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، زار المملكة العربية السعودية، حيث عقدوا اجتماعات مع مسؤولين كبار في المملكة بينهم وزراء وممثلون عن الأسرة المالكة في الرياض"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

في السياق، قال فيل روزين، رجل الأعمال الأمريكي اليهودي: "إن القيادة السعودية تقوم بتهيئة المناخ في المملكة للقيام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويعتبرون إسرائيل قوة قادرة على مساعدتهم في احتواء التهديد الإيراني".

 ورجح روزين أن يحصل التطبيع خلال شهور أو سنوات قليلة، معربًا عن اعتقاده بأن الرياض مستعدة للتقدم نحو التطبيع حتى بدون تأييد الإدارة الأمريكية لذلك.

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