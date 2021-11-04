عاجل

  • وزارة المالية تعلن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول يوم الأحد القادم

شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة المشرفة

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة المشرفة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملهم، وهددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

يشار إلى أن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" واصلوا اليوم اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا بالمنطقة الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين الوافدين للأقصى.

أخبار ذات صلة

عائلة نابلسية تعيد أمانة جندي تركي في نابلس بعد أكثر من 100 عام

عائلة نابلسية تعيد أمانة جندي تركي في نابلس بعد أكثر من 100 عام

وزير الاقتصاد: ننفذ إصلاحات لتحسين بيئة الاعمال

وزير الاقتصاد: ننفذ إصلاحات لتحسين بيئة الاعمال

أبو الرب يلتقي السفير الكويتي في عمان

أبو الرب يلتقي السفير الكويتي في عمان

قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

أهالي شهداء (بدو) يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى الإفراج عن جثامين

أهالي شهداء (بدو) يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى الإفراج عن جثامين

الصحة: 8 حالات وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 8 حالات وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

لليوم الـ11.. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المقبرة اليوسفية

لليوم الـ11.. الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المقبرة اليوسفية

رام الله: فعالية مركزية إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

رام الله: فعالية مركزية إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: ننفذ إصلاحات لتحسين بيئة الاعمال

وزير الاقتصاد: ننفذ إصلاحات لتحسين بيئة الاعمال

أبو الرب يلتقي السفير الكويتي في عمان

أبو الرب يلتقي السفير الكويتي في عمان

قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير الغصون شمال طولكرم

أهالي شهداء (بدو) يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى الإفراج عن جثامين

أهالي شهداء (بدو) يؤكدون استمرار اعتصامهم حتى الإفراج عن جثامين

رام الله: فعالية مركزية إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

رام الله: فعالية مركزية إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

مقاومة الجدار والاستيطان: اعتداءات الاحتلال على المزارعين هذا العام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا

مقاومة الجدار والاستيطان: اعتداءات الاحتلال على المزارعين هذا العام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

منوعات

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

خلاف حاد بين نوال الزغبي وفجر السعيد.. لهذا السبب

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

شاهد: هيفاء وهبي تثير الجدل أمام عربة لبيع الترمس

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

عربي

مصر: وفاة أحد أبرز الوزراء في حكومة مبارك السابقة

مصر: وفاة أحد أبرز الوزراء في حكومة مبارك السابقة

قناة إسرائيلية: وفد يهودي أمريكي زار السعودية للدفع باتجاه تطبيع العلاقات

قناة إسرائيلية: وفد يهودي أمريكي زار السعودية للدفع باتجاه تطبيع العلاقات

اكتمال الأعمال الإنشائية في ثالث محطة نووية في الإمارات

اكتمال الأعمال الإنشائية في ثالث محطة نووية في الإمارات

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية