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اكتمال الأعمال الإنشائية في ثالث محطة نووية في الإمارات

اكتمال الأعمال الإنشائية في ثالث محطة نووية في الإمارات
إحدى محططات الطاقة النووية في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
اكتملت الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية في الإمارات، وفق ما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم الخميس.

وبحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقع (تويتر)، جاء إعلان اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي، أثناء المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي (COP26).

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها في استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وكان هذا بعد عام من بداية تشغيل المحطة الأولى، وخمسة أشهر من التشغيل التجاري لها.

ووفق موقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي، وهي عبارة عن أربع محطات، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى في تموز/يوليو 2012، بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة في أبوظبي.

وأشار الموقع إلى أنه ستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.

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