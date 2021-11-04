رام الله: فعالية مركزية إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنتُنظم ظهر اليوم فعالية مركزية في رام الله، إسنادا للأسرى خاصة المضربين عن الطعام والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، على أن تنظم سلسلة فعاليات أخرى في معظم المحافظات وفي الشتات خلال الأيام القادمة، حسبما أكد منسق القوى والفصائل الوطنية د. واصل ابو يوسف.وأكد أبو يوسف أنه يجري العمل ضمن مسارين لإنقاذ حياة الاسرى وذلك من خلال تنظيم الفعاليات في كافة المحافظات والمواقع، إلى جانب المسار السياسي والقانوني الذي تقوده القيادة عبر الاتصال مع الأطراف الدولية ذات الصلة، لبلورة موقف دولي ضاغط على الاحتلال لضرورة الافراج عن الاسرى المضربين والمرضى.