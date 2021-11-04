تدريبات مشتركة بين اليابان وألمانيا في المحيط الهادئ



وأشارت وسائل الإعلام اليابانية، إلى أن الفرقاطة (بافاريا) أصبحت أول سفينة حربية ألمانية تدخل اليابان خلال العشرين عاما الأخيرة.



في أوائل آب/ أغسطس، أرسلت ألمانيا الفرقاطة (بافاريا) إلى بحر الصين الجنوبي، ووفقا لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، كان الهدف من ذلك تعزيز الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.









رام الله - دنيا الوطنأكد القيادة العسكرية اليابانية، أن عسكريين من اليابان وألمانيا، باشروا، يوم الخميس، بتنفيذ تدريبات بحرية في المحيط الهادئ، تستمر يومين.ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يقوم وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي يوم الجمعة، بزيارة الفرقاطة الحربية الألمانية (بافاريا)، وفق (روسيا اليوم).ووفقا للقيادة العسكرية اليابانية، يكمن الهدف الرئيسي من التمرين في "تحسين المهارات التكتيكية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، وتعزيز التعاون مع البحرية الألمانية".ومن الجانب الياباني، ستشارك في التدريبات، المدمرة (ساميداري).