أنصار (ليكود) يحتجون ضد حكومة بينت في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطناحتج الآلاف من النشطاء اليمينيين وأنصار حزب (ليكود) ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، داعين إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.وأفادت صحيفة (هآرتس) بأن عضو الكنيست فطين ملا من "الليكود" قال للحشد إن النائب في الائتلاف منصور عباس عن حزب القائمة العربية الموحدة "يأخذ أموالنا ويقتل جنودنا".ويبدو أن المسيرة هي أكبر احتجاج حتى الآن نظمته المعارضة اليمينية ضد الحكومة، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ليس لديك تفويض بمحو الدولة اليهودية"، "حكومة يهودية من أجل دولة يهودية"، "خيانة بينت/شاكيد هي جريمة".