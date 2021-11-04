مقاومة الجدار والاستيطان: اعتداءات الاحتلال على المزارعين هذا العام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة مراد اشتيوي، ان اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على المزارعين خلال موسم قطف ثمار الزيتون هذا العام سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة في قرى جنوب نابلس.وأضاف اشتيوي في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تنوعت ما بين سرقة ثمار الزيتون وقطع الأشجار وحرقها ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، داعياً إلى ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية ونقل دائرة المواجهات الى الشوارع الالتفافية المخصصة للمستوطنين .وفي السياق ذاته، اعتبر اشتيوي، تمكن أهالي بلدة قريوت جنوب نابلس من استعادة ثمانين دونما سيطر عليها المستوطنون عام 2010 انتصارا للجهد القانوني المبذول من قبل المؤسسات المختلفة وعلى راسها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.