اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل ستة اسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري اقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 13 يوما بعد المئة.وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن الأسرى الستة المضربين يعيشون أوضاعا صحية صعبة ومقلقة خاصة الاسيرين الفسفوس ومقداد القواسمي اللذين قد يفقدان حياتهما في اية لحظة نتيجة نقص كمية السوائل في جسمهما.وأضاف عبد ربه، أن محكمة الاحتلال ستعقد ظهر اليوم جلسة للأسير الفسفوس للنظر في تحديد موعد الإفراج عنه.