الرئيس عباس يلتقي مع بابا الفاتيكان ويبحث معه التطورات في الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنيلتقي الرئيس محمود عباس اليوم مع بابا الفاتيكان فرانسيس ومع وزير خارجية الفاتيكان يأتي لحث الفاتيكان على التدخل لحماية الأماكن المقدسة في القدس وعدم السماح لإسرائيل بتغيير طابعها التاريخي والجغرافي الى جانب تمتين العلاقات القوية بين الفاتيكان وفلسطين.وقال مستشار الرّئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن زيارة الرئيس محمود عباس إلى إيطاليا تأتي في إطار التحركات السياسية التي يقوم بها والقيادة مع كافة المسؤولين الايطاليين لاطلاعهم على ما يجري بالأرض الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي وغياب أي أفق لحل سياسي وفقا للشرعية الدولية ويفضي إلى قيام دولة فلسطين.وأضاف الهبّاش في حديث إذاعي، اليوم الخميس، أن اللقاءاتتناولت الحديث في العلاقات الثنائية بين فلسطين وإيطاليا وما يمكن القيام به لتعزيز وتطوير هذه العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية.وأكد الهبّاش أن هناك تفهم للحالة والموقف الفلسطيني وتوافق مع طرح الرئيس خلال هذه الاجتماعات والتي شدد خلالها على استحالة استمرار الوضع القائم كما هو عليه ما يستدعي تدخلا دوليا يجبر إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية، كضمان لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.