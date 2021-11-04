الجهاد الإسلامي: السياسات الرسمية للسلطة وبعض الدول العربية تتعايش مع وجود الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن إقدام قوات الاحتلال على هدم مسجد وعدد من المنشآت في قرية دوما، هو استمرار للسياسات العدوانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم الاستعماري ومحاربة الوجود الفلسطيني.وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين، اليوم الخميس: إن السياسات الرسمية للسلطة وبعض الدول العربية التي تتعايش مع وجود الاحتلال أو تلك التي تقيم علاقات وتتحالف معه، كل ذلك يشجع الاحتلال على التغول الاستعماري والعدواني".وأضاف عز الدين: ما من سبيل ولا وسيلة يمكنها ردع العدوان والتصدي لهذه الجرائم سوى المواجهة والمقاومة بكل الأشكال، ونحن متمسكون بالمقاومة ومصممون على تفعيلها رغم كل العوائق والعقبات التي أوجدها التنسيق الأمني".