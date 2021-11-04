(رويترز): الإمارات تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب في ديسمبر المقبل





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) بأن شركة طيران الإمارات ستطلق رحلات يومية إلى تل أبيب اعتباراً من 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، دون توقف.وفي ديسمبر 2020، تم إطلاق الرحلات التجارية من إسرائيل إلى دبي وأعلنت شركة (العال) الإسرائيلية تدشين خطوط طيران بين مطار بن غوريون ودبي.وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حزيران/ يونيو الماضي، قنصلية بلاده في دبي، مؤكداً أنها ستكون مكاناً للحياة والسياحة والحوار بين شعبين موهوبين.