عربي

(رويترز): الإمارات تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب في ديسمبر المقبل

(رويترز): الإمارات تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب في ديسمبر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) بأن شركة طيران الإمارات ستطلق رحلات يومية إلى تل أبيب اعتباراً من 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، دون توقف.

وفي ديسمبر 2020، تم إطلاق الرحلات التجارية من إسرائيل إلى دبي وأعلنت شركة (العال) الإسرائيلية تدشين خطوط طيران بين مطار بن غوريون ودبي.

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت، في حزيران/ يونيو الماضي، قنصلية بلاده في دبي، مؤكداً أنها ستكون مكاناً للحياة والسياحة والحوار بين شعبين موهوبين.

أخبار ذات صلة

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في &#34;السيناريوهات المحتملة&#34; للحل الديبلوماسي والحكومي

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في "السيناريوهات المحتملة" للحل الديبلوماسي والحكومي

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة

رئيس الحكومة التونسية تستلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

رئيس الحكومة التونسية تستلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

الأردن يعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) لجميع الفئات

الأردن يعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) لجميع الفئات

مصر: 63 وفاة جديدة و951 إصابة بفيروس (كورونا)

مصر: 63 وفاة جديدة و951 إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن شرطا لتطعيم الأطفال ضد (كورونا)

مصر تعلن شرطا لتطعيم الأطفال ضد (كورونا)

الإمارات تقدم ملايين الدولارات لبعض المناطق التركية

الإمارات تقدم ملايين الدولارات لبعض المناطق التركية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الهباش :هدم مسجد &#34;دوما&#34; عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

الهباش :هدم مسجد "دوما" عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين

المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الاتحاد العالمي لنقابات العمال يدين قرار إسرائيل تصنيف ستة منظمات فلسطنية &#34;ارهابية&#34;

الاتحاد العالمي لنقابات العمال يدين قرار إسرائيل تصنيف ستة منظمات فلسطنية "ارهابية"

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام &#34;ناصر أبو حميد&#34;

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام "ناصر أبو حميد"

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

منوعات

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

عربي

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في &#34;السيناريوهات المحتملة&#34; للحل الديبلوماسي والحكومي

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في "السيناريوهات المحتملة" للحل الديبلوماسي والحكومي

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة