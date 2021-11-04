شؤون فلسطينية

الهباش :هدم مسجد "دوما" عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

الهباش :هدم مسجد "دوما" عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الخميس، إن قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم مسجد قرية دوما جنوب نابلس فجر اليوم هو عدوان صارخ على الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية وعلى مشاعر المسلمين في كل العالم.

وأضاف الهباش في بيان صحفي صباح اليوم "أن دولة الاحتلال تمعن في جرائمها بحق مقدساتنا ومساجدنا وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل، مضيفاً أن هدم مسجد قرية دوما صباح اليوم هو جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي و إرهاب دولة منظم تشترك فيه كافة أذرع دولة الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية".

واستنكر الصمت العربي والإسلامي والدولي المخجل الذي يشجع دولة  الاحتلال على اقتراف المزيد من المجازر والانتهاكات الجسيمة والمخالفة لمعايير القانون الدولي والإنساني بحق مقدساتنا من خلال تدميرها لمساجدنا ومنع إقامة الصلاة فيها.

وأكد الهباش أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً في أرضه مدافعاً عن مقدساته بكل ما أوتي من قوة وعزيمة وصبر، مطالباً الدول العربية والإسلامية ومؤسسات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها وعقيدتها الإسلامية التي تعتدي عليها دولة الاحتلال .

وطالب محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف هذه الإعتداءات والجرائم بحق مقدساتنا.

وتابع "أن استمرار إسرائيل بهدم دور العبادة والمساجد يشعل فتيل الحرب الدينية التي طالما حذرنا منها وفي نفس الوقت فإن كافة جرائم الاحتلال تدفع باتجاه اشعال نارها التي لن يسلم منها أحد في العالم ولن يقبل المسلمين ومن قبلهم الشعب الفلسطيني بأن تهدم مساجدهم وتهان دور عبادتهم، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم الحماية للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية لمقدساته ولجم دولة الاحتلال لوقف جرائمها".

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