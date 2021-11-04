المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين



و أردف" نقول لكم يا اهلنا في حي الشيخ جراح بأننا نفتخر بكم وبصمودكم وثباتكم ورباطكم الذي لم ولن يتزعزع تحت وطأة اية ضغوطات او ابتزازات ايا كان شكلها وايا كان لونها".



وأكمل: " ثقتنا كبيرة بكم ونحن نراهن عليكم وعلى شعبنا كله وعلى كافة الاحرار في عالمنا فقضيتنا هي قضية حق وعدالة ومهما اشتدت حدة الظلم والعنصرية فلا بد للحق ان ينتصر في النهاية على الباطل".



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الخميس، لدى لقاءه وفدا من اهالي حي الشيخ جراح: "إن رفض اهالي هذا الحي لاي تسوية مع المستوطنين انما هو موقف مبدئي ونحن نحيي اهلنا في حي الشيخ جراح على هذا الصمود والاباء والتشبث بهذه المواقف ولكننا في نفس الوقت ندعو الى استمرارية حملة التضامن والتعاطف والوقوف الى جانب اهلنا في حي الشيخ جراح".وأضاف "بأن هنالك مثل بالعربية العامية يقول " الذي يتلقى ضرب العصي ليس مثل الذي يعدها " واهلنا في حي الشيخ يتلقون الكثير من التهديدات والضغوطات والابتزازات والممارسات الاحتلالية الظالمة ولا يحق لاي جهة ان تزاود عليهم فهم ضحوا وما زالوا يضحون ومعهم المحامين الذين يتابعون هذه القضية بكل حكمة ومسؤولية" .وتابع "ان اهلنا في حي الشيخ جراح هم مدرسة وطنية بامتياز وهم يقارعون الاحتلال ويتصدون بصدورهم العارية لسياسات الاستيطان ولذلك وجب الا يتركوا لوحدهم في الميدان ومسؤولية الدفاع عن هذا الحي المستهدف والمستباح تقع على كاهلنا جميعا كفلسطينيين كما تقع على كاهل كافة الاحرار في مشرقنا وفي عالمنا ".وأكد على أن هنالك مخططات استيطانية بالاستيلاء على اراض في حي الشيخ جراح ومخططات خبيثة لسلب الفلسطينيين هناك حقوقهم وهذا يحدث في اكثر من حي وفي اكثر من مكان في مدينتنا المقدسة .