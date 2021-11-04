شؤون فلسطينية

المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين

المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين
المطران عطا حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الخميس، لدى لقاءه وفدا من اهالي حي الشيخ جراح: "إن رفض اهالي هذا الحي لاي تسوية مع المستوطنين انما هو موقف مبدئي ونحن نحيي اهلنا في حي الشيخ جراح على هذا الصمود والاباء والتشبث بهذه المواقف ولكننا في نفس الوقت ندعو الى استمرارية حملة التضامن والتعاطف والوقوف الى جانب اهلنا في حي الشيخ جراح".

وأضاف "بأن هنالك مثل بالعربية العامية يقول " الذي يتلقى ضرب العصي ليس مثل الذي يعدها " واهلنا في حي الشيخ يتلقون الكثير من التهديدات والضغوطات والابتزازات والممارسات الاحتلالية الظالمة ولا يحق لاي جهة ان تزاود عليهم فهم ضحوا وما زالوا يضحون ومعهم المحامين الذين يتابعون هذه القضية بكل حكمة ومسؤولية" .

وتابع "ان اهلنا في حي الشيخ جراح هم مدرسة وطنية بامتياز وهم يقارعون الاحتلال ويتصدون بصدورهم العارية لسياسات الاستيطان ولذلك وجب الا يتركوا لوحدهم في الميدان ومسؤولية الدفاع عن هذا الحي المستهدف والمستباح تقع على كاهلنا جميعا كفلسطينيين كما تقع على كاهل كافة الاحرار في مشرقنا وفي عالمنا ".

وأكد على أن هنالك مخططات استيطانية بالاستيلاء على اراض في حي الشيخ جراح ومخططات خبيثة لسلب الفلسطينيين هناك حقوقهم وهذا يحدث في اكثر من حي وفي اكثر من مكان في مدينتنا المقدسة .

و أردف" نقول لكم يا اهلنا في حي الشيخ جراح بأننا نفتخر بكم وبصمودكم وثباتكم ورباطكم الذي لم ولن يتزعزع تحت وطأة اية ضغوطات او ابتزازات ايا كان شكلها وايا كان لونها".

وأكمل: " ثقتنا كبيرة بكم ونحن نراهن عليكم وعلى شعبنا كله وعلى كافة الاحرار في عالمنا فقضيتنا هي قضية حق وعدالة ومهما اشتدت حدة الظلم والعنصرية فلا بد للحق ان ينتصر في النهاية على الباطل".

أخبار ذات صلة

مقاومة الجدار والاستيطان: اعتداءات الاحتلال على المزارعين هذا العام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا

مقاومة الجدار والاستيطان: اعتداءات الاحتلال على المزارعين هذا العام سجلت ارتفاعًا ملحوظًا

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

الرئيس عباس يلتقي مع بابا الفاتيكان ويبحث معه التطورات في الأراضي الفلسطينية

الرئيس عباس يلتقي مع بابا الفاتيكان ويبحث معه التطورات في الأراضي الفلسطينية

الجهاد الإسلامي: السياسات الرسمية للسلطة وبعض الدول العربية تتعايش مع وجود الاحتلال

الجهاد الإسلامي: السياسات الرسمية للسلطة وبعض الدول العربية تتعايش مع وجود الاحتلال

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الهباش :هدم مسجد &#34;دوما&#34; عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

الهباش :هدم مسجد "دوما" عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

الرجوب: تم تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة فتح الثامن

الرجوب: تم تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة فتح الثامن

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

اقدمهم كايد الفسفوس.. ستة أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الاحتلال يعتزم تجديد الإداري للأسير المضرب مقداد القواسمي

الهباش :هدم مسجد &#34;دوما&#34; عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

الهباش :هدم مسجد "دوما" عدوان إسرائيلي صارخ على الإسلام والمسلمين

المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين

المطران حنا: نحيي أهلنا في الشيخ جراح على رفضهم لاي تسوية مع المستوطنين

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الاتحاد العالمي لنقابات العمال يدين قرار إسرائيل تصنيف ستة منظمات فلسطنية &#34;ارهابية&#34;

الاتحاد العالمي لنقابات العمال يدين قرار إسرائيل تصنيف ستة منظمات فلسطنية "ارهابية"

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام &#34;ناصر أبو حميد&#34;

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام "ناصر أبو حميد"

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

منوعات

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

مايا السيد ترد على تنمر رواد السوشيال ميديا على صورتها الأخيرة

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: عبد الله بالخير يظهر بتسريحة شعر غريبة تفاجئ جمهوره

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

عربي

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في &#34;السيناريوهات المحتملة&#34; للحل الديبلوماسي والحكومي

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في "السيناريوهات المحتملة" للحل الديبلوماسي والحكومي

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة