دولي

واشنطن: إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية يزيد من عزلته

واشنطن: إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية يزيد من عزلته
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس
رام الله - دنيا الوطن
قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن أكثر من أربعة مليارات دولار من المساعدات، 19 مليار دولار من إعفاءات الديون في خطر.

وأوضح برايس، خلال موجز صحفي: "الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية في السودان سيزيد من عزلتها، وتحدثنا بالفعل عن تعليق تمويل بمقدار 700 مليون دولار".

وتابع: "تواصلنا مع شركائنا في مصر للتأكيد بأننا نقف بجانب الشعب السوداني، ولإيضاح للبرهان أن الاستحواذ العسكري على السلطة لن يتم التسامح معه".

وعن سبب عدم اشتراك مصر في البيان الرباعي لواشنطن وأبو ظبي ولندن والرياض حول السودان، والذي دعا لاستعادة الحكومة المدنية، قال برايس: "يسأل عن ذلك المصريون، البيان صدر عن الرباعي والعديد من دول العالم الأخرى يدعم الولايات المتحدة في موقفها من السودان".

وعن تقارير صحفية إسرائيلية حول تواصل واشنطن مع تل أبيب لإقناع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها، قال: "تواصلنا مع الشركاء في المنطقة حول الوضع في السودان شمل التواصل مع إسرائيل وكل المهتمين بسودان مستقر وديمقراطي".

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