شؤون فلسطينية

الرجوب: تم تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة فتح الثامن

الرجوب: تم تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر حركة فتح الثامن
رام الله - دنيا الوطن
أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركته شكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر الثامن تتكون من 25 عضواً من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري وكفاءات تنظمية أخرى.

وقال الرجوب لإذاعة (فلسطين): إن عقد المؤتمر استحقاق نظامي وفق لوائح وأنظمة الحركة، وعلى هذا الاساس في اجتماع اللجنة المركزية الأخير تقرر عقد المؤتمر وتم اختيار 21 آذار/ مارس، وفي هذا الشهر ذكرى معركة الكرامة ويوم المرأة العالمي ولذلك دلالات.

وشدد على أن عضوية المؤتمر ستكون وفق النظام واللوائح المنصوص عليها في النظام الداخلي وأية اضافات لن تكون الا من خلال قرار توافقي من اللجنة المركزية لضبط عملية الاختيار التمثيلي لاعضاء الحركة.

وأضاف: "نسعى أن يكون التمثيل والمشاركة تعطي الاستحقاق المطلوب منها لأن هذا المؤتمر يأتي بمرحلة صعبة وحرجة، والمطلوب دور لمواجهة هذه التحديات".

وأشار إلى أن أن اللجنة التحضيرية عقدت يوم أمس جلسة أولى لها، لتشكيل اللجان الفرعية كلجان عضوية، سياسية، لوجستية، إعلام، البناء الوطني.

وختم الفريق الرجوب، بالقول: "ستنطلق هذه اللجان خلال الأيام المقبلة، لإعداد آليات كل لجنة ستعمل وفقها، وللحصول على مصادقة من اللجنة التحضيرية واللجنة المركزية، وفي مرحلة محددة سيكون هناك حاجة لمصادقة من المجلس الثوري".

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