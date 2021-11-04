ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنيدخل ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية وغزة، اليوم الخميس، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.الأسير محمد عطية محمود أبو وردة (44 عامًا) من مدينة الخليل محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 48 مرة ومعتقل منذ عام 2002 بتهمة التخطيط لتنفيذ ثلاث عمليات أسفرت عن مقتل 45 صهيونيًا وجرج ما يزيد عن مئة آخرين، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.يعتبر الأسير أبو وردة صاحب ثاني أعلى حكم في سجون الاحتلال بعد الأسير عبد الله البرغوثي.والأسير أسامة محمد علي الأشقر من بلدة صيدا قضاء طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد ثماني مرات بالإضافة إلى 50 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا في السجون.الأسير عمار فؤاد محمد الدغمة (37 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا إضافة إلى ثلاثة شهور ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 12 عاما في السجون.