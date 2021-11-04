منظمة تطالب أمريكا بانهاء العقوبات على تصدير النفط الايرانى لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة







رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة العدل والتنمية للدراسات، اليوم الخميس، إدارة الرئيس الامريكى بايدن والكونجرس الامريكى بانهاء العقوبات على تصدير النفط الايرانى ووقف كافة العقوبات على صادرات النفط الإيرانية وذلك لمواجهة ارتفاع اسعار النفط عالميا مع انتهاء الاغلاق العالمى بسبب ازمة وباء كورونا.وأكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى أن انتهاء العقوبات الامريكية على صادرات النفط الايرانية سيؤدى حتما الى انخفاض اسعار الوقود عالميا والى تفادى ازمة اقتصادية عالمية او ركود اقتصادى يضرب التجارة الدولية لان العقوبات الأمريكية أدت لتراجع إنتاج النفط بايران".وقالت المنظمة: "إن ايران نتيجة العقوبات الامريكية قلصت إنتاج النفط الخام لأدنى مستوياته في 4 عقود".