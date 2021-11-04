الاتحاد العالمي لنقابات العمال يدين قرار إسرائيل تصنيف ستة منظمات فلسطنية "ارهابية"

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد العالمي لنقابات العمال، والذي يمثل أكثر من 105 مليون عامل في 133 دولة في القارات الخمس ،



وتعتبر هذه المنظمات ، المصنفة بشكل غير شرعي من قبل إسرائيل على أنها "إرهابية" ،أنشئت منذ أكثر من 30 عاما ، تعمل في منطقة سلمية وبطريقة شفافة ووفقًا للقانون، وكان القرار الإسرائيلي قد اتخذ دون أي مبرر أو دليل مناسب.



ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الاحتلال الاسرائيلي، والخطط الحالية لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



وتقف الحركة النقابية ذات التوجه العالمي إلى جانب العمال والشعب الفلسطينيى، حيث تجدد تضامنها الدائم مع نضالهم من أجل الحرية والعودة والاعتراف باستقلالهم وبإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية.



وأكد الاتحاد العالمي في بيانه على المطالبه بسحب هذا القرار الإسرائيلي الجائر بشأن هذه المنظمات الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأدان الاتحاد العالمي لنقابات العمال بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتصنيف ستة من منظمات فلسطينية من المجتمع المدني وحقوق الإنسان بصفتها "منظمات إرهابية" وهي: الحق ، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين ، اتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث.