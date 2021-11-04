الولايات المتحدة: الاتفاق وارد في مفاوضات فيينا إذا كانت إيران جادة

رام الله - دنيا الوطنقالت الولايات المتحدة إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن بسرعة إذا كانت طهران جدية في نياتها، بعد إعلانها استئناف المفاوضات غير المباشرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وقال نيد برايس، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، مساء الأربعاء: "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جديين، يمكننا القيام بذلك في وقت قصير نسبيا"، وفق (العربية نت).وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق سريعاً وتنفيذه بسرعة أيضاً لإنقاذ اتفاقية 2015 التي من المفترض أن تمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية".وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن عددًا صغيرًا نسبيًا من القضايا كان ما زال "عالقًا" عندما تم تعليق هذه المفاوضات غير المباشرة مع إيران في حزيران/يونيو.وتابع: "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جادين فيمكننا القيام بذلك بسرعة"، محذرا من أن هذه "النافذة" لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية.