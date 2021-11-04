المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام "ناصر أبو حميد"

رام الله - دنيا الوطنعبر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم عن تضامنه وتعاطفه مع الاسير ناصر ابو حميد والذي تبين اصابته بورم خبيث في الكبد موجها التحية لاسرته الكريمة التي تعيش حالة قلق على ابنها وهو في الاسر ونحن بدورنا نطالب بالافراج عن هذا الاسير لكي يتمكن من تلقي العلاج ولكي يكون في كنف عائلته واسرته في هذه الظروف التي يمر بها .وأعرب حنا عن وقوفه الى جانب كافة المعتقلين الذين يواصلون اضرابهم عن الطعام حتى ينالوا حقوقهم ويرفع عنهم الظلم ونحن بدورنا نناشد كافة الاحرار من ابناء امتنا وكافة الاحرار في عالمنا بضرورة الالتفات والاهتمام بمسألة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يُظلمون ويعانون وهم الذين يستحقون دوما ان نكون الى جانبهم وان نؤازر قضيتهم.