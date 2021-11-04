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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال التي استدعت أحد موظفي لجنة إعمار المسجد.

و أفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة
الشرقية من المسجد.

و أمس الأربعاء، استدعت قوات الاحتلال الموظف في لجنة الإعمار بالمسجد الأقصى محسن المحتسب للتحقيق بسبب وضعه الإسمنت في فراغ بين أحد بلاطات الأقصى.

و كانت آليات الاحتلال هدمت أمس، منزلًا يعود لعائلة المقدسي محمد حروب في بلدة جبل المكبر، بالإضافة إلى هدم 4 محال
تجارية في بلدة حزما بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن عملية هدم المنزل تمت دون تبليغ أصحاب المنزل بأمر الهدم، علما أنهم حصلوا على أمر وقف بعملية الهدم.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

و يستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى،
وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

و رصد التقرير الشهري لحركة حماس مواصلة المستوطنين اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك خلال شهر تشرين أول أكتوبرالماضي.

و بحسب التقرير، فقد بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا الأقصى الشهر الماضي (2227) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد
عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (9) مواطنين.

ورصد التقرير هدم الاحتلال (14) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من
محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (74) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (28) منشأة.

و كما أحصى (18) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (103) اعتداءات للمستوطنين.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (477، 394، 214) انتهاكا على
التوالي.

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