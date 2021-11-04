الدنمارك: تفشي إنفلونزا الطيور داخل مزرعة لتربية الديوك

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات الدنماركية عن تفشي فيروس (إنفلونزا الطيور) H5N8، في إحدى المزارع المخصصة لتربية الديوك الرومية في وسط البلاد.وأبلغت السلطات الدنماركية ، اليوم الخميس، المنظمة العالمية لصحة الحيوان بتفشي الفيروس في مزرعة تضم 27600 ديك رومي في سلاجيلس، وكان التفشي قد بدأ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وتأكد مطلع الشهر الجاري، وفق (سبوتنيك).وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس (إنفلونزا الطيور)، فيما يعتبر أول حالة وفاة من نوعها في البلاد.