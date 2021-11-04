دولي

الخارجية الصينية: سنواصل العمل مع روسيا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

الخارجية الصينية: سنواصل العمل مع روسيا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الخميس،عن اعتزامها من خلال الجهود المشتركة مع موسكو، دعم المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت في تعليق على محادثة هاتفية جرت أمس بين سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، ونظيره الصيني ما تشاو شو: "تعرب الصين وروسيا عن استعدادهما المتبادل لمواصلة التعاون الاستراتيجي، وستساعدان بشكل مشترك في دفع التسوية السياسية للمشكلة النووية الإيرانية"، وفق (روسيا اليوم).

وذكرت الوزارة أن ريابكوف ونظيره الصيني، توصلا خلال المحادثة "إلى توافق حول مجموعة واسعة من القضايا".


وشددت الوزارة في تعليقها، على أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، "يجب أن تتم مع مراعاة مصالح كل من الأطراف المعنية، وعلى أساس الاحترام المتبادل".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال قمة مجموعة العشرين، إن موسكو تؤيد بالكامل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في شكلها الأصلي.

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