عاجل

  • الرئاسة اللبنانية: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تطلق مسابقة فنون الكتابة الإبداعية لطلبة الجامعات والكليات

"التعليم العالي" تطلق مسابقة فنون الكتابة الإبداعية لطلبة الجامعات والكليات
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الثقافة، مسابقةً خاصةً بفنون الكتابة الإبداعية والخط والرسم لطلبة مؤسسات التعليم العالي، وذلك ضمن مبادرة شهر اللغة العربية التي انطلقت من جامعة الدول العربية ومنظمة "اليونسكو" بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وتأتي هذه المسابقة كثمرة لمخرجات لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، والذي بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين؛ خاصةً على صعيد تعزيز الرواية الفلسطينية لدى الطلبة والأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من خلال تنفيذ نشاطات هادفة لطلبة الجامعات والكُليّات.

وأفاد رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية في الوزارة أيمن هودلي أن المسابقة تشمل مجالات (القصة القصيرة، والمقالة، والشعر، والخط، والرسم)، ويكون التقدّم لها بشكل مركزي في الوزارة، بحيث يتم تسليم الأعمال حتى نهاية دوام يوم الخميس 2/12/2021.

وأضاف هودلي أنه سيتم إعلان النتائج وتكريم المشاركين، فيما ستُرشّح مجموعة من الأعمال الفائزة على المستوى العربي للمشاركة في مسابقة شهر اللغة العربية، التي تنظّمها جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 16 كانون الأول من كل عام.

ويعد شهر اللغة العربية مشروع عربي إبداعي يركّز على الأعمال الإبداعية، واكتشاف المبدعين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

أخبار ذات صلة

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام &#34;ناصر أبو حميد&#34;

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام "ناصر أبو حميد"

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

الخارجية: هدم المنازل والمساجد يكشف زيف إدعاءات الاحتلال ترخيص بعض المنازل الفلسطينية

الخارجية: هدم المنازل والمساجد يكشف زيف إدعاءات الاحتلال ترخيص بعض المنازل الفلسطينية

مجدلاني: نعمل لرفع ميزانية الوزارة لصالح مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة

مجدلاني: نعمل لرفع ميزانية الوزارة لصالح مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة

الاحتلال يهدم مسجدًا في دوما جنوب نابلس.. والأوقاف تُدين

الاحتلال يهدم مسجدًا في دوما جنوب نابلس.. والأوقاف تُدين

النضال الشعبي تبحث آخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات في لبنان

النضال الشعبي تبحث آخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات في لبنان

غزة: 4 حالات وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 4 حالات وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لجنة الانتخابات: تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام &#34;ناصر أبو حميد&#34;

المطران حنا :نطالب بالافراج عن الأسير المضرب عن الطعام "ناصر أبو حميد"

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء موظف في لجنة إعمار المسجد

&#34;التعليم العالي&#34; تطلق مسابقة فنون الكتابة الإبداعية لطلبة الجامعات والكليات

"التعليم العالي" تطلق مسابقة فنون الكتابة الإبداعية لطلبة الجامعات والكليات

النضال الشعبي تبحث آخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات في لبنان

النضال الشعبي تبحث آخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات في لبنان

النائب جرار تشيد بصمود أهالي الشيخ جراح وتدين جرائم الاحتلال

النائب جرار تشيد بصمود أهالي الشيخ جراح وتدين جرائم الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

طالع حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الخميس

طالع حالة المعابر في قطاع غزة اليوم الخميس

المرور بغزة: 3 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: 3 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

شاهد: كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

من هي الفنانة المصرية الذي تعرض منزلها للغرق؟

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

دنيا سمير غانم توجه رسالة بعد ظهور والدتها في عرض فيلم

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

إلهام شاهين ترد بقوة على منتقدي التبرع بالأعضاء

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

شاهد: محمد رمضان بالزي السعودي ولكن بصدر عاري

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

نجل صباح فخري يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

حسن شاكوش يتنازل عن القضية المتعلقة بريهام سعيد

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

بشرى تعود إلى السينما بعد غياب لسنوات طويلة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

فيديو نادر للفنانة أصالة نصري بمرحلة المراهقة

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

شاهد: أصالة نصري تثير الجدل بعد خلعها الحذاء على المسرح

عربي

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في &#34;السيناريوهات المحتملة&#34; للحل الديبلوماسي والحكومي

ميقاتي يلتقي عون وبري للبحث في "السيناريوهات المحتملة" للحل الديبلوماسي والحكومي

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة

مصر: الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إفشاء أسرار الدولة

رئيس الحكومة التونسية تستلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

رئيس الحكومة التونسية تستلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

الأردن يعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) لجميع الفئات

الأردن يعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) لجميع الفئات