النضال الشعبي تبحث آخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات في لبنان



وجاء ذلك خلال استقبال عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير الدائرة العربية جمال خليل ، وعضو اللجنة المركزية صالح شاتيلا سكرتير فرع بيروت، زياد الهبطة عضو قيادة فرع صيدا، لوفد الحزب العربي الديمقراطي ممثلا بعضو المكتب السياسي للحزب مهدي مصطفى والقيادي بالحزب محمد البكري بمكتب جبهة النضال بمخيم مارالياس.



وأكد اللقاء أن قضية الأسرى وقضية ما يحصل في القدس من تهديد للأماكن المقدسة بالقدس والاستيطان وتهويد الاراضي، تطلب الوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعود والاستقلال، وكذلك تفعيل العمل الحزبي العربي .



وأشار خليل لصعوبة الأوضاع في مخيمات لبنان وما تعانيه من ظروف صعبة ، تتطلب العمل الجدي لتقديم الاغاثة.

كما دعا خليل إلى تفعيل العمل الحزبي العربي لمساندة القضية الفلسطينية . وأشار خليل لصعوبة الأوضاع في مخيمات لبنان وما تعانيه من ظروف صعبة ، تتطلب العمل الجدي لتقديم الاغاثة.كما دعا خليل إلى تفعيل العمل الحزبي العربي لمساندة القضية الفلسطينية .









رام الله - دنيا الوطنبحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع الحزب العربي الديمقراطي آخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات في لبنان التي تعاني من ظروف معيشية صعبة .