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غزة: 4 حالات وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 4 حالات وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و 160 حالة تعافي بعد إجراء 1228 فحص مخبري.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي تراكمي المصابين بلغ 184455 إصابة، والحالات النشطة  3286حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 179582 حالة، والوفيات 1587 حالة.

وبينت الوزارة، أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 92 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 64 حالة.

أما عن التطعيمات، فقد بلغ عدد الجرعات التي وصلت إلى القطاع 1082150  جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 480393 شخص.

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