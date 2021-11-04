النائب جرار تشيد بصمود أهالي الشيخ جراح وتدين جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار بصمود أهالي الشيخ جراح، ووقوفهم موحدين ضد محاولات الاحتلال الالتفاف على حقوقهم من خلال تسويات لا تقل خطورة عن سرقة المنازل بشكل مباشر.وقالت النائب جرار في تصريح صحفي: "إن الحامي لحي الشيخ جراح اليوم هو أهله، وصمود وثبات قاطنيه؛ بالإضافة إلى الالتفاف الشعبي الكبير"، موضحة ان الاحتلال يستهدف مدينة القدس كلها، وخاصة الأحياء القديمة لطمس الهوية الأصلية للقدسوتهويدها.وأضافت "لكن صمود أهالي القدس وتمسكهم بحقوقهم خاصة في حي الشيخ جراح، والالتفاف الشعبي الواسع أوقف تمرير كثير من المخططات وسيفشلها تماماً".وأوضحت جرار أن الجهات الرسمية والفصائل مطالبة بجهد أكبر وعمل أوسع بخصوص تعزيز صمود أهالي الشيخ الجراح، وكل الملفات الوطنية كالقدس واللاجئين والاستيطان والأسرى، مبينة أن المبادرات الشعبية هي الأكثر فعالية في خدمة القضية الفلسطينية بمختلف ملفاتها.وحول اعتبار الاحتلال لـ6 مؤسسات أهلية فلسطينية إرهابية، أدانت جرار استهداف الاحتلال للمؤسسات الأهلية بشكل عام، معتبرة أن الاحتلال يتعمد استهداف المؤسسات الأهليةالفلسطينية التي تقوم على تعزيز صمود المواطنين وفضح ممارسات الاحتلال.وعبرت جرار عن خشيتها ان يقوم الاحتلال بتوسعة دائرة الاستهداف المؤسسات الأهلية والتضييق عليها وخنقها، إذا لم يكن هناك وقفة جادة للتصدي لمخططات الاحتلال التي تستهدف العمل الأهلي.