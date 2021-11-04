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رئيس الحكومة التونسية تستلم دعوة رسمية لزيارة الكويت

رئيس الحكومة التونسية تستلم دعوة رسمية لزيارة الكويت
رئيس الحكومة التونسية، نجلاء بودن
رام الله - دنيا الوطن
استلمت رئيس الحكومة التونسية، نجلاء بودن، دعوة رسمية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي لزيارة دولة الكويت.

وسلم علي الظفيري، سفير الكويت بتونس، بودن، دعوة رسمية لزيارة دولة الكويت، وعرضا خلال اجتماع بينهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى استعراض الروابط بينهما، وفق (روسيا اليوم).

وأشار الظفيري إلى أنه تم الاتفاق على "تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين والذي يعد استكمالا للعلاقات الاخوية العميقة والمتأصلة بين البلدين الشقيقين".

ونقل الظفيري عن رئيسة الحكومة التونسية امتنانها لدولة الكويت التي هبت لمساعدة بلادها ومعاضدة جهودها في مواجهة الجائحة.


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