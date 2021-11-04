الأردن يعتزم إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) لجميع الفئات

رام الله - دنيا الوطنتعتزم وزارة الصحة الأردنية في إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات (كورونا) لجميع الفئات، وكذلك لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، حسبما صرح وزير الصحة الأردني فراس الهواري.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الهواري، اليوم الخميس، ونقلتها قناة المملكة، وقال الوزير: "إن الأردن يراقب تجارب بعض الدول التي تعطي لقاحات كورونا للأطفال من 5-11 أعوام قبل اتخاذ قرار مماثل".وبحسب الوزير، فقد حصل 6 آلاف شخص على لقاحات (كورونا) من خلال الفرق الصحية المتحركة، ومن المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح (كورونا) الصيني إلى البلاد اليوم، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الخلط بين لقاحات فيروس التاجي يعطي مناعة أفضل.وطمأن الهواري المواطنين على الوضع الوبائي في البلاد، حيث أوضح أن 600 مصاب بـ(كورونا) موجودون في المستشفيات حاليا، مؤكدا أن "الوضع الوبائي في الأردن مستقر بحذر".