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أول تعليق من نفتالي بينت على إقرار الميزانية في إسرائيل

أول تعليق من نفتالي بينت على إقرار الميزانية في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت عن إقرار الكنيست ميزانية العام 2021، مؤكدًا أن هذا "اليوم هو يوم عيد وطني لإسرائيل".

ووفقاً لقناة (كان) فقد قال بينت: إن "تمرير الموازنة بعد ثلاث سنوات ونصف يعد يوم عيد لإسرائيل، وسنواصل قيادة البلاد الى الأمام بكل قوة".

يشار إلى أن الكنيست أقر فجر اليوم بأغلبية 61 عضو مشروع الموازنة للعام الجاري بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد أن تم رد جميع تحفظات المعارضة، فيما يتوقع الائتلاف تمرير مشروع الموازنة للعام المقبل حتى صباح الغـد. 

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