مصر: 63 وفاة جديدة و951 إصابة بفيروس (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة المصرية، أمس، أنه تم تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى (كوفيد-19)، إضافة إلى رصد 63 وفاة في ارتفاع مستمر لكلا المؤشرين.وأعلن خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 951، مقارنة مع 921 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 333840، وفق (روسيا اليوم).وقال مجاهد: " إن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 63 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 58 حالة الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 18832 شخصا".وأفاد بخروج 739 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 280562 شخصا.وتشهد مصر منذ آب/ أغسطس ارتفاعاً جديدا للإصابات والوفيات بفيروس التاجي بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.