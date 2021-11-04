الكنيست الإسرائيلي يُصادق على قانون الميزانية ويضمن عدم إسقاط حكومة بينت-لابيد

رام الله - دنيا الوطنصادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على قانون الميزانية لعام 2021 بأغلبية 61 صوتًا، ما يعني عدم سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية التي شكلت قبل أشهر وإجراء انتخابات جديدة.وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الكنيست أقرّ فجر اليوم بأغلبية 61 عضوًا مشروع "الموازنة للعام الجاري" بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد أن تم رد جميع تحفظات المعارضة.وأشارت إلى أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل يتوقع تمرير "مشروع الموازنة للعام المقبل" حتى صباح الغـد.وسيجتمع باقي أعضاء الائتلاف الحكومي اليوم للتصويت على ميزانية عام 2021، وهي أول ميزانية في إسرائيل منذ ثلاث سنوات.وكتب يائير لابيد عبر موقع (تويتر) مهنئا: "بعد ليلة طويلة، مررنا في الكنيست ميزانية عام 2021، ينتظرنا يوم طويل، ميزانية أخرى للعام المقبل".