عباس كامل: أزمة غزة يجب حلها بصفقة واحدة تشمل عودة السلطة والتهدئة وتبادل الأسرى

رام الله - دنيا الوطنقال وزير جهاز المخابرات المصري، عباس كامل: إن مصر تعمل ليل نهار للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.وأضاف كامل في مقابلة مع موقع (واللا) الإسرائيلي: "يجب أن تشمل الصفقة في البداية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مسنين وكذلك نساء وأطفال محتجزين في السجون الإسرائيلية".وواصل عباس كامل حديثه، "رجالي يتحدثون يوميًا مع الجانب الإسرائيلي، وحركة حماس وكذلك السلطة الفلسطينية حول الوضع في غزة".وأكد أن الأزمة في القطاع يجب أن تحل بصفقة واحدة كبيرة تشمل وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإغاثة إنسانية إضافية للسكان، وإعادة إعمار القطاع وحل قضية الأسرى والمفقودين.وأشار مدير المخابرات المصري، إلى أنه من المهم بالنسبة لمصر أن تكون هناك عودة للسلطة الفلسطينية إلى غزة.وتابع: "سأزور إسرائيل قبل نهاية هذا الشهر، ومن المحتمل أن أزور رام الله أيضًا، لبحث العديد من القضايا المهمة".وفي نهاية المقابلة، قال الصحفي الإسرائيلي من موقع (واللا): عندما سألنا وزير المخابرات المصري عباس كامل ما هو الفرق بين نفتالي بينت وبنيامين نتنياهو، أشار بيديه - السماء والأرض".