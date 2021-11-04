طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم











رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، عن حالة الطرق لهذا الصباح، اليوم الخميس.وأشارت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت إدارة المرور عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأكدت على أن هناك إغلاق كلي لشارع الجلاء (السايد الشرقي والغربي) من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة (السايد الشمالي والجنوبي) من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.