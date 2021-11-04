دولي

(كورونا): 5 ملايين و38 ألف وفاة حول العالم

(كورونا): 5 ملايين و38 ألف وفاة حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 38 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 248 مليونا وما يقارب من 855 ألف إصابة، تعافى منها 225 مليونا وأكثر من 464 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 483 ألف و858 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,799 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اميركا (1,436 وفاة)، وروسيا (1,189 وفاة)، وأوكرانيا (720 وفاة)، والهند (458 وفاة)، ورومانيا (449 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (75,639 إصابة)، وبريطانيا (41,299 إصابة)، وروسيا (40,443 إصابة)، وتركيا (29,764 إصابة)، والمانيا (26,453 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (770,854 وفاة)، والبرازيل (608,304 وفيات)، والهند (459,661 وفاة)، والمكسيك (288,887 وفاة)، وروسيا (242,060 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (47,105,468 إصابة)، والهند (34,320,142 إصابة)، والبرازيل (21,835,785 إصابة)، وبريطانيا (9,171,660 إصابة)، وروسيا (8,633,643 إصابة).

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