الطقس: أجواء خريفية معتدلة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس، معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، حسب توقعات دائرة الارصاد الجوية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت: أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد: أجواء جافة حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.