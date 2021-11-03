والدة الأسير الفسفوس تطلق مناشدة للإفراج عنه وإنقاذ حياته

رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، بالإفراج العاجل عن نجلها في ظل الخطورة الكبيرة على حياته.وأكدت والدة الأسير الفسفوس والمضرب منذ 112 يوماً، أن كايد في زيارتها الأخيرة له لم يكن قادرا على رفع يديه من شدة التعب، وأنه لم يكن قادرا على بلع المياه.وأضافت: أن نجلها قال لها أنه إذا استشهد ألا تبكي عليه، وعقّبت على كلامه بالدمع، قائلة: "كيف إذا استشهد ابني ما أبكي عليه".ولفتت إلى أن أطراف نجلها كايد أصبحت باردة جدا، وأن جسده في ضمور مستمر، ولم يتبق لديه شيء، وحتى أن الكلام أصبح يتعبه كثيراً.