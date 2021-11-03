دولي

الإعلان عن موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا

الإعلان عن موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، سيترأس الوفد الأمريكي، إلى المفاوضات النووية مع إيران، التي ستجري في فيينا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في إفادة صحفية: إن "واشنطن تأمل أن تعود طهران للمحادثات وأن تكون جاهزة للتفاوض بنية حسنة".

وأشار إلى أن "واشنطن ما زالت تعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعلن أنه "إذا كانت المحادثات النووية الإيرانية ستنجح فيجب أن تستأنف بدقة حيث انتهت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا".

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